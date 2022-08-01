На своей Facebook-странице журналист прокомментировал взрыв на базе Черноморского флота, который произошел в воскресенье, 31 июля. По словам Денисенко, и речи быть не может об ударе «самодельным украинским беспилотником», информирует «НБН».

Экс-депутат отметил, что впервые со времен Второй мировой войны в день ВМФ РФ оккупанты остались без возможности провести парад. Поскольку флагман уничтожен, а ряд кораблей либо ликвидированы, либо выведены из строя, праздник пришлось отменить, что может вызвать много вопросов у жителей захваченного Севастополя. С учетом большого количества погибших российских военных в городе, местные жители могут написать и начать говорить против власти.

Еще одна причина для удара по базе ЧФ – возможность раскачивать тему мобилизации, несмотря на то, что россияне не горят желанием идти воевать. Наряду с этим из Москвы снова будут поступать угрозы в адрес Украины, и оккупанты продолжат нагнетать истерию. Однако, по мнению Денисенко, они не пойдут дальше своих слов, поскольку применили против нашей страны все, что могли.

Напомним, что представитель Кремля в Севастополе заявил, что удар, из-за которого пострадали сотрудники штаба ЧФ РФ, якобы был нанесен с помощью БПЛА Украины, несмотря на то, что объект никто не смог опознать.