В своем Telegram-канале эксперт отметил, что стратегически украинским защитникам необходимо еще одно успешное наступление, чтобы оккупанты сделали «жест доброй воли» либо несколько тысяч захватчиков попали в окружение, информирует «НБН».

По словам Белескова, второй вариант развития событий выгоден Украине тем, что Запад увидит, что страну-агрессора можно побеждать. Сейчас РФ сосредоточила свои силы на юге нашей страны, однако это не отменяет большую проблему путинских войск.

Группировка захватчиков на правом берегу Днепра на Херсонщине завязана на четыре линии коммуникации через водный поток, которые находятся под огневым контролем наших военнослужащих. ВСУ значительно поразили россиян, поэтому врагу приходится возводить альтернативные понтонные мосты и переправы.

Решение нарастить силы при слабых коммуникациях, как объясняет эксперт, только ухудшит положение ВС РФ. «Освободителям» все сложнее удерживать правый берег Днепра в херсонской области, поэтому Белесков не исключает, что они могут просто уйти из региона.

Отметим, что россияне на Херсонщине ищут способы, как сбежать с поля боя. В частности, оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, которую берут в домах местных жителей, чтобы избежать участия в боевых действиях.