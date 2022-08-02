Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение ГУР МОУ в Телеграм, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил:

«Жив ли сейчас Путин? У него часто разная картинка уха. Но ведь это идентично отпечатку пальца. Каждый человек имеет уникальную картинку уха. Повториться она ни у кого не может».

Кроме того, Буданов рассказал, что сейчас Путин действительно серьезно болеет. Именно с этим, по его словам, связана обязательная самоизоляция для тех, кто с ним имеет близкий контакт. Именно из-за этого на телевидении всегда показывают длинные столы во время переговоров с президентами и остальными высокопоставленными лицами разных стран мира.

Также о весьма плохом состоянии здоровья Путина свидетельствует и его прихрамывание. Об этом говорит и практически неподвижная правая рука главы Кремля.

Кирилл Буданов отметил, что здоровье президента страны-агрессора весьма пошатнулось. Как следствие, версия о двойниках главы Кремля является весьма реальной.

Также в Сети было опубликовано видео полного комментария Кирилла Буданова о состоянии здоровья Путина.

Напоследок Буданов отметил, что в настоящее время остается открытым вопрос относительно того, кто именно из двойников сейчас исполняет роль президента России, ведь их у него много.

Ранее Кирилл Буданов рассказал о том, как изменился ход войны в Украине после предоставления Соединенными Штатами Америки Киеву систем HIMARS.

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