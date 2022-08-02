Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В своем Telegram-канале чиновник опубликовал кадры строительства новых домов для местных жителей, которые он назвал «бетонными курятниками», информирует «НБН».

Советник городского главы отметил, что в новых сооружениях оккупантов бросаются в глаза щели, которые непонятно чем замазываются, отсутствие намека на канализационную систему и водопровод. Однако больше всего поражает «дизайн» зданий – окна на уровне пола.

Андрющенко убежден, что неудобные малогабаритные «хрущевки» намного лучше бетонных строений, в которых россияне намерены заселять мариупольцев, оставшихся без крова.

Напомним, что пленный путинский военный рассказал, как он обстреливал жилые дома в Мариуполе. «Освободитель» признался, что разрушал здания, поскольку его к этому поощряли кадыровцы, которые снимали происходящее для TikTok.