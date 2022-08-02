Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление руководителя областной военной администрации Максима Козицкого в Телеграм, захватчики РФ ударили ракетами по Червоноградскому району, что во Львовской области.

Так, в своем сообщении чиновник подчеркнул:

«Согласно имеющейся предварительной информации на территории Червоноградского района произошел взрыв. Этому предшествовал ракетный удар, который осуществили войска России. Оперативные службы выехали на место инцидента. Все детали сообщим позже».

Напомним, ранее мы уже писали о ракетном обстреле Российской Федерацией города Николаева. В частности, в ночь на тридцать первое июля текущего года в результате попадания вражеской ракеты в один из частных домов в Николаеве, погиб Герой Украины, владелец крупнейшей зерновой компании «Нибулон» Алексей Вадатурский и его супруга.