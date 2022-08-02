Высказался журналист о Дне ВДВ в России на своей Facebook-странице, опубликовав фотографии празднования. Комахидзе обратил внимание на то, что в традиционной российской забаве, купании в матросских тельняшках в фонтане, участвовали практически только пенсионеры, информирует «НБН».

«Молодежи в голубых беретиках не видать», — иронизирует он.

Журналист отслеживает потери оккупантов с первых дней полномасштабного вторжения в Украину. Он отметил, что ВДВ как рода войск в Российской Федерации почти не существует из-за огромного количества убитых захватчиков во время «спецоперации».

Комахидзе представил данные трех ликвидированных десантников, которые воевали против украинцев. Также он оставил ссылки на страницы их жен, чтобы все желающие смогли «поздравить» вдов.

Не задался у оккупантов и праздник ВМФ России 31 июля в оккупированном Севастополе. Захватчики атаковали свою базу Черноморского флота, переложив вину за случившееся на Украину. Журналист Вадим Денисенко объяснил, зачем «освободители» ударили по своему военному объекту в праздник.