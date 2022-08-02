Об этом свидетельствует перехваченный разговор российских захватчиков. Служба безопасности Украины обнародовала запись перехвата в своем Telegram-канале, информирует «НБН».

Солдат Путина рассказывает, как тувинец из 55-й бригады в состоянии алкогольного опьянения начал стрелять в командира разведывательного батальона. «Потерпевший» решил отомстить и отправил в расположение его бригады бронетранспортер с военными, чтобы укротить непокорных.

По словам «освободителя», прибывшие на БТР «затрехсотили» несколько человек, остальных поставили на колени и приказали принести извинения, угрожая расправой в случае отказа.

Ранее Главное управление разведки Минобороны выложило запись перехваченного телефонного разговора российского военного с супругой. Оккупант сообщил жене, что у них в армии солдаты ничем не занимаются, только выпивают. Также он пожаловался на беспредел, который творится в ВС РФ.