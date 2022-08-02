Как информирует «НБН», с таким заявлением в эфире национального телемарафона выступил временный глава областной военной администрации Дмитрий Бутрий.

Дословно из заявления Бутрия:

«По состоянию на текущий момент уже подтверждены пятьдесят три населенных пункта, которые были деоккупированы в регионе. Мы предоставляем такую информацию только тогда, когда она согласована с Генштабом Вооруженных сил Украины, так как до полной деоккупации военнослужащие Украинского государства предпринимают определенные действия для разминирования».

При этом Бутрий не указал, какие именно по состоянию на сегодняшний день населенные пункты деоккупированы в Херсонской области. Ранее первого августа он уже сообщал, что в регионе были освобождены от российских захватчиков уже сорок шесть населенных пунктов.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о прогнозе военного эксперта по деоккупации Херсонской области.