Военный эксперт, полковник Сергей Грабский отмечает, что сценарий войны зимой становится более вероятным, учитывая нынешнюю ситуацию на фронте, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Экс-заместитель главы Генштаба ВСУ Игорь Романенко полагает, что в холодное время года будет активная фаза вооруженного конфликта, при этом проведение операций замедлится из-за погодных условий, например, военным придется прогревать технику.

Аналитики утверждают, что вести активные боевые действия можно и зимой, поскольку военные проводят учения и в это время года, главное подготовить войска и снабжать их.

По словам экспертов, главная проблема затягивания войны до зимы – возможность оккупантов закрепиться и окопаться. Невыгодная для Украины ситуация сложится и на международной арене – Запад может ослабить «хватку», забыв о нашей стране. Романенко добавил, что отдельные политики подталкивают Киев к тому, чтобы он дождался весны, ведь зимой якобы сложно вести боевые действия.

Военный добавил, что ситуация будет во многом зависеть от исхода контрнаступления ВСУ на Херсонщине. Если эта операция увенчается успехом, России придется идти нам на уступки.

Ранее американский политолог Уильям Таубман озвучил пять сценариев завершения войны в Украине, назвав наиболее и наименее вероятные варианты развития событий.