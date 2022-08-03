Пресс-служба Госпогранслужбы рассказала, что еще одна категория мужчин, которых могут мобилизовать, получила право выезжать за пределы нашей страны в период военного положения, информирует «НБН».

Военнообязанные мужчины, жены которых служат в ВСУ по контракту или мобилизации, и в семье которых есть несовершеннолетние дети, могут беспрепятственно выезжать из страны. Кроме того, пересекать границу они могут неограниченное количество раз.

Для этого на границе нужно предоставить свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, документ, который подтвердит, что супруга проходит военную службу и другие документы.

Напомним, что согласно приказу Минобороны, женщины определенных специальностей должны стать на военный учет. Адвокат рассказал, подпадают ли под эту категорию студентки.