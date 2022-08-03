Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение городского головы Николаева в Телеграм, в одном из районов города Николаева в результате мощных взрывов был пожар. Кроме того, в городе наблюдаются некоторые проблемы с подачей электрической энергии.

Дословно из сообщения Сенкевича:

«После того, как в городе прогремели сильные взрывы, что было приблизительно в 21 час, в одном из районов города начался сильный пожар. Кроме того, наблюдались перебои с электричеством».

Стоит отметить, что в последнее время Николаев весьма часто страдает от ракетных ударов со стороны государства-агрессора Российской Федерации. Буквально недавно из-за попадания рашистской ракеты в один из домов города погиб Герой Украины, а также владелец крупнейшей зерновой компании «Нибулон» Алексей Вадатурский.

Помимо Николаева вчера российские оккупанты также обстреляли Львовскую область, о чем рассказал глава областной военной администрации Максим Козицкий.