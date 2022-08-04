Как информирует «НБН», ответ на этот вопрос Сергея Наева процитировало Командование Объединенных сил.

Дословно из заявления генерал-лейтенанта:

«Все ранее осуществленные противником действия в направлении Киева были проанализированы. Мы хорошо изучили такой опыт. Теперь же мы предусмотрели и наши адекватные действия. Наши оборонные позиции сейчас располагаются именно в тех местах, где вероятность наступательных враждебных сил самая высокая».

При этом Наев добавил, что анализируя вероятные вражеские действия, Вооруженным силам Украины удалось создать комплексную систему огневого поражения, которая предусматривает поражение противника на дальних подступах, а также в глубине его боевых порядков.

Стоит отметить, что украинцы, почувствовав на себе бремя враждебной оккупации, в полной мере поддерживают Вооруженные силы Украинского государства, а также иные военные формирования и сотрудников правоохранительных органов.

Напоследок Наев добавил:

«Я убежден в том, что вражеские силы этим направлением больше пройти не сможет. Мы все делаем для того, чтобы такая уверенность была реальной».

Ранее Сергей Наев уже сообщал о военной ситуации на фронте, отметив, что военное командование принимает исчерпывающие меры.