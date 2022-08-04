Главное управление разведки Минобороны Украины рассказали о документе, который содержит план-концепцию «развития» Мариуполя, который обойдется Кремлю в более 60 миллиардов рублей. информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ГУР МОУ.

Разрушенным городом будет заниматься Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Одна из главных частей документа – намерение сделать Мариуполь частью «Донецкой народной республики», после чего Донетчину хотят интегрировать в состав России.

Также в плане «развития» города поставлена еще одна цель – «увеличение» количества жителей до 200 000 человек к 2025 году. Россияне считают, что это будет достижением, несмотря на то, что до 24 февраля здесь проживало полмиллиона украинцев.

«Концепция» захватчиков затрагивает и вопрос будущего завода «Азовсталь». Целый раздел оккупанты посвятили этому вопросу, определив два пути развития событий с металлургическим комбинатом.

По первому варианту «реконструкции» завода его подземную часть намерены засыпать мусором, обустроить там парк и создать сельскохозяйственные угодья.

Второй замысел россиян предусматривает создание на месте комбината парка и развитие туристско-рекреационных зон. В зависимости от избранной «концепции», оккупантам понадобится на ее воплощение от 8 до 42 лет. После того, как путинские войска разрушили дома мариупольцев, россияне занялись строительством нового жилья. Советник мэра города Петр Андрющенко рассказал, что представляют из себя постройки оккупантов.