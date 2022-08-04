Эксперт считает, что Украина должна готовиться к затяжному противоборству. Черник не отрицает, что война может закончиться и через несколько недель, чему есть множество примеров в истории, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Однако аналитик больше склоняется к тому, что боевые действия затянутся надолго. По его словам, есть предпосылки для точечных контрнаступательных операций украинских военных. При этом страна-агрессор начала перебрасывать на Херсонщину множество путинских солдат и техники, что, возможно, затянет битву за Херсон.

Черник отметил, что на его взгляд, все не будет так легко и война с Россией будет долгой.

В то же время военный эксперт Николай Белесков отмечает, что украинские защитники могут вынудить российских захватчиков сделать «жест доброй воли» в Херсоне. Он объяснил, что должны сделать ВСУ, чтобы оккупанты покинули город.