Как информирует «НБН», такие данные впервые были опубликованы в материале издания МКД, где говорится о четырех штурмовиках Су-25 «Грач», которые достались Украине в дар от Македонии. Также в сообщении говорится, что к поставкам самолеты подготовили украинские инженеры.

Согласно данным издания, четыре единицы Су-25, которые Македония купила у Украинского государства в 2001 году за четыре миллиона евро, были переданы Вооруженным силам Украины.

Украинские инженеры перед тем, как осуществить поставки техники на территорию нашей страны, отремонтировали и проверили эти самолеты.

Издание предприняло попытку уточнить некоторые детали и подтвердить достоверность данных относительно того, была ли действительно передача «Грачей» на нужды ВСУ. Однако конкретного ответа не последовало.

В ведомстве добавили:

«Точные данные будут рассекречены и обнародованы. Решения, которые были приняты до настоящего времени, вовсе не снижают боеготовности нашей армии».

Ранее перед этим стало известно о том, что Великобритания передаст Украине боевые корабли, на которых будет установлено специальное оснащение.