Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, российские оккупанты попали в остановку общественного транспорта. Трагедия произошла в Торецке.

Дословно из сообщения, обнародованного Павлом Кириленком:

«Восемь погибших. Еще четыре человека получили ранения. Это и есть последствия обстрела Торецка. Россия ударила ракетой по городу сегодня, приблизительно в одиннадцать часов. В числе раненных насчитывается три ребенка. Согласно предварительным данным, обстрел осуществлялся из артиллерийских систем. Попадание пришлось на остановку общественного транспорта. Именно в тот момент там было много людей».

Согласно заявлению Кириленко, войска Российской Федерации повредили также и церковь. В результате ранения получил священник. А еще были повреждены окрестные многоэтажные дома.

Напоследок руководитель областной военной администрации призвал местное население эвакуироваться.

Ранее мы уже писали о том, что аналитик высказал мнение относительно того, что может заставить Россию отказаться от идеи захвата Украины.