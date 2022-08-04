Как информирует «НБН», согласно сообщению, которое озвучил заместитель руководителя Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексея Громова, наши военные сумели деоккупировать сразу два села на территории Донецкой области. Это удалось сделать нашим защитникам на протяжении последней недели.

Согласно озвученной им информации, ВСУ освободили Дмитровку и Мазановку.

Дословно из обнародованного Громовым заявления:

«На протяжении недели войска Украинского государства улучшили тактическое положение. ВСУ смогли продвинуться вглубь обороны захватчиков из России. Это произошло в районах таких населенных пунктов, как Сулугуновка, Мазановка, Брашков, а также Дмитровка. Нам удалось освободить от оккупантов Дмитровку и Мазановку».

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что будет с Россией после победы Украины.