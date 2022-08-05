Советник главы ОПУ оценил эффективность дронов, которые Иран отправил Российской Федерации. По словам Арестовича, эти беспилотники не самые лучшие, но они способны выполнять ряд боевых задач, информирует «НБН».

В эфире программы российского оппозиционера Марка Фейгина представитель Офиса президента сообщил, что страна-агрессор для своих вооруженных сил получила 46 иранских БПЛА «сильно предыдущего поколения».

Однако, по словам Арестовича, эти дроны могут выполнять некоторые боевые задачи. Он отметил, что даже детские квадрокоптеры могут осуществлять самодельный захват и бросание гранат.

В то же время эффективность беспилотников, как подчеркнул советник руководителя ОПУ, зависит не от технических характеристик аппаратов, а от мастерства операторов, которые управляют ими.

Напомним, что боевые дроны у Ирана просил российский президент-агрессор Владимир Путин. В результате ВС РФ получили партию БПЛА, которая была переправлена через Каспийское море.