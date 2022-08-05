Коваленко обратил внимание на то, что страна-агрессор активно перебрасывает личный состав ВС РФ и технику на правый берег Херсона, загоняя свои войска в ловушку. Эксперт убежден, что пребывание на правой стороне Днепра – самоубийство путинских войск, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По его словам, на сегодня у россиян на правом берегу Херсонщины нет эффективной системы обеспечения и устойчивой системы управления. Кроме того, захватчикам не хватает сил и техники в регионе, чтобы начать какие-то наступательные действия.

Коваленко предполагает, что враг может получить ситуативное преимущество за счет тактики огневого вала, что продлится недолго, поскольку очень быстро закончатся боеприпасы. Он добавил, что отсутствие возможности обеспечить путинских военных техникой в этом регионе может сыграть с оккупантами злую шутку.

Логистическая дилемма врага вылезет боком, когда захватчики будут заблокированы и не смогут вести оборону. Эксперт напомнил, что россияне на острове Змеиный продолжали размещать какой-то контингент, несмотря на постоянные удары армии Украины. Он предполагает, что правый берег Херсона станет для ВС РФ вторым Змеиным.

Ранее военный эксперт Николай Белесков заявил, что ВСУ могут заставить россиян покинуть Херсон. Он рассказал, как украинские защитники могут добиться этого от оккупантов.