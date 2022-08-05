Как информирует «НБН», об этом рассказали в Институте исследования войны (ISW).

Согласно данным аналитиков, в случае если Украинское государство будет иметь силы оказать значительное давление на Изюм, продолжая контрнаступательные действия в Херсонской области, то Кремль окажется перед тяжелым выбором. Им тогда придется либо отойти от собственных западных позиций вокруг Изюма, либо же использовать больше личного состава.

Дословно из обнародованного аналитиками ISW сообщения:

«Перед высшим командованием войск РФ стоит весьма серьезная дилемма. По всей вероятности, это зависит от способности Украины проводить глобальные контрследующие операции, причем в одно и то же время на нескольких направлениях. И если Киев сможет сильно нажать на Изюм, а при этом в Херсоне будет продолжаться контрнаступление, то войска Российской Федерации будут вынуждены либо уйти из занятых западных позиций вокруг Изюма, или же выделить больше живой силы и техники, чтобы попытаться удержать нынешнюю линию фронта».

Примечательно, что ВСУ, как ранее мы уже писали, уничтожили очередные склады с боеприпасами России.