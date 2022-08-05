Как информирует «НБН» со ссылкой на Укринформ, Юрий Игнат, являющийся представителем Воздушных сил Вооруженных сил Украинского государства, заявил, что информация о подготовке украинских летчиков на самолетах типа F-15 и F-16 действительности не соответствует.

Дословно из обнародованного им заявления:

«Изначально необходимо, чтобы на политическом уровне было принято решение относительно того, какой именно тип самолета будет предоставлен нашей стране. А уже потом обучать на нем. В настоящее время никакой подготовки на таких типах самолетов не ведется».

Помимо прочего Игнат добавил, что данные относительно возможных учений появились в контексте решения правительства Соединенных Штатов Америки относительно выделения ста миллионов у.е. на следующий год для того, чтобы обучать украинских летчиков на западных самолетах.

«Не исключено, что эти средства будут использованы и в текущем году на обучение, если сложится все так, как говорит правительство США, и действительно будут обучать пилотов. Но еще нет никакого принятого решения относительно предоставления Украине любого из типов самолетов F-15, F-16, или любого другого типа».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как штурмовая авиация ВСУ ударила по оккупантам в Херсоне.