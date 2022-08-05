В своем Telegram-канале городской глава сообщил, что оккупанты расставили по Энергодару агитационные палатки и раздают пропагандистские газеты, готовясь к проведению «референдума», информирует «НБН».

По словам Орлова, местные жители стараются обходить стороной такие «пропагандистские точки». Однако российские захватчики не сдаются и идут до конца в вопросе выполнения команды сверху. В частности, «освободители» частично получили персональные данные горожан из их коммунальных счетов, а также информацию из паспортов пенсионеров, которые приходили за 10 000 рублями.

Мэр сообщил, что россияне собираются использовать эти данные энергодарцев без их согласия, поэтому не может быть и речи об объективности «всенародного голосования».

Городской глава объяснил, что оккупанты не просто так спешат подготовить псевдореферендум, поскольку осознают, что времени на проведение этого спектакля у них практически не осталось.

Полным ходом идет подготовка к «референдуму» и во временно захваченном Мелитополе. Там оккупанты собирают информацию, чтобы депортировать горожан с проукраинской позицией.