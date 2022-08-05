Аналитики Atlantic Council предполагают, что предстоящая кампания на Юге Украины будет самым важным сражением со времен боев за столицу и может решить окончательный исход вооруженного противостояния с Россией, информирует «НБН».

Украинские защитники начали подготовку к контрнаступлению на юге еще с мая и на сегодня они освободили более 50 населенных пунктов в этом регионе, приближая момент сражения за Херсон.

Освобождение этого города ВСУ, как отмечают специалисты, будет иметь большие психологические и практические последствия для двух сторон. Победа наших военных продемонстрирует миру, что Украина может заставить РФ отступить, что активизирует предоставление военной и финансовой помощи Киеву западными союзниками.

Поражение оккупантов в Херсоне станет унизительным для кремлевского диктатора Владимира Путина и настоящим ударом по его имперским амбициям, а также вызовет деморализацию в рядах российских оккупантов. Также деоккупация этого города помешает оккупантам продвигаться к Одессе и сорвет захват всего украинского побережья Черного моря.

Напомним, что военный эксперт Александр Коваленко прогнозирует россиянам «второй Змеиный» на правом берегу Херсонщины. Он объяснил, почему оккупанты сами себе готовят печальную участь на Юге Украины.