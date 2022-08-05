Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении ОК «Пивдень».

Помимо того, действиями Вооруженных сил Украины были вычеркнуты из вражеских рядов сразу тридцать девять оккупантов. Также ВСУ уничтожили и системы С-300 в количестве четырех единиц, радиолокационную станцию «Имбирь», а также автоматический миномет 82-го калибра «Василек» вместе с автомобильной и бронированной техникой в количестве девяти единиц.

При этом в сообщении уточняется, что окончательные вражеские потери в настоящее время доразведываются.

Штурмовики украинских сил атаковали два очага вражеского вооружения и техники в Каховском и Херсонском районах. А вертолетная пара разбила вражеский опорный пункт на временно оккупированной территории Николаевской области.

Помимо того, наши подразделения весьма плотно атаковали российскую систему противовоздушной обороны и логистические пункты. В частности, и с боеприпасами в Херсонском районе.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Украина получила от Северной Македонии боевую авиацию. Речь шла о штурмовикаш Су-25.