Расследователи ФБК нашли в Сети дневник Людмилы Путиной, который экс-жена российского лидера вела под вымышленным именем. Блог в «Живом журнале» она подписала ником llenaa, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал Навального.

Бывшая супруга главы Кремля делала записи в «ЖЖ» с 2006 по 2008 год. Журналисты утверждают, что вела дневник именно экс-жена Путина, поскольку большое количество информации из блога некой Елены совпадает с фактами в биографии Людмилы. На странице есть данные о знаке зодиака, количестве дочерей женщины, домашних животных, образовании, учебном заведении, работе, месте проживания, хобби, а также о культурных мероприятиях, которые она посетила.

Часто бывшая супруга президента РФ рассказывала друзьям, что сидит дома, спит до обеда и не думает, чем интересным себя занять. Исходя из написанного, женщина часто посещала мероприятия в Москве и путешествовала.

Высказывалась бывшая жена Путина и о проблемах в личной жизни, жалуясь на то, что супруг ее не уважает, грубит ей, не интересуется ее мнением в важных вопросах, ставит свои интересы выше семейных и воспринимает ее как прислугу.

В публикациях Людмила писала и о политике. Женщина восхваляла родную страну и утверждала, что ее соотечественники хорошо живут, ведь им повышают зарплаты и пенсии.

Последнее письмо бывшая жена Путина посвятила размышлениям о смерти. Людмила признавалась, что ей тяжело жить и ей кажется, что она «плохо закончит».

Ранее расследователи ФБК сообщили, где находится любовница главы РФ Алина Кабаева, которая пыталась спрятаться в Европе.