Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Виталия Кима, комендантский час в городе продлится с вечера пятницы и до понедельника.

Дословно из заявления главы Николаевской ОВА:

«Комендантский час в городе будет длиться с 5 августа, а точнее с 23 часов и до 05:00 часов понедельника, восьмого августа. Сегодня я поставил свою подпись под этим распоряжением. Хочу обратиться с просьбой ко всем – относитесь с пониманием к этому. Планируйте свои выходные. Сделайте заранее закупки на субботу и воскресенье».

Согласно словам главы Николаевской ОВА, будет разрешен выгул собак у домов. Кроме того, разрешат прогулки в дворах вместе с детьми. Сотрудники правоохранительных органов будут сопровождать выезд трех международных автобусов. Как следствие все те, у кого уже приобретены билеты, смогут уехать из города. Водители же должны спланировать объезд Николаева через Вознесенск.

Как известно, оккупанты не прекращают обстрелов города Николаева. Недавно, в результате попадания вражеской ракеты в один из домов погиб Герой Украины Алексей Вадатурский вместе со своей женой.