Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью Кривоноса изданию «НВ», экс-земеститель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины высказал мнение, что как предыдущий руководитель ССО, так и нынешний, к сожалению, не вызывают доверия, так как они якобы посторонние люди, не знающие этой системы, как говорится, «левые».

«Меня весьма угнетало то, что ССО использовались как штурмовая пехота, хотя в каждого из этих воинов были вложены десятки, миллионы гривен, а может и долларов США. Принимая к вниманию то, что существуют определенные заинтересованности в ОПУ сохранить этих людей, они ставят преданных и молчаливых, но не профессионалов, которые пользуются их авторитетом», — отметил Кривонос.

В это же время он добавил, мол, Валерий Залужный весьма часто не может осуществить некоторые вещи, несмотря на то, что он является главнокомандующим. А все потому, по словам Кривоноса, что в окружении президента Украины есть люди, которые руководят его процессами. «Это заметно даже со стороны», — уверен бывший заместитель секретаря СНБО.

«В частности, показателем того, что не может быть выполнена кадровая политика является то, что не могут убрать тех людей, которые не выполнили собственные обязанности на протяжении длительного времени», — подытожил Кривонос.

Ранее сам Валерий Залужный рассказал, что будет с теми оккупантами, которые творят зверства в Украине.