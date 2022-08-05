Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Херсонской областной военной администрации, российские оккупанты агитируют отдавать детей из Украины в возрасте от восьми лет в оздоровительные лагеря, которые находятся на территории Российской Федерации – в Ростове, Анапе, а также незаконно аннексированном Крыму.

При этом известно, что местные учебные заведения захватчики всячески пытаются перевести на российскую систему обучения, обещая абитуриентам захваченных войсками РФ вузов бесплатное обучение.

Ранее мы уже писали о том, что военный эксперт Александр Коваленко сделал свой прогноз относительно того, что ожидает российских захватчиков на территории южной части Украинского государства.