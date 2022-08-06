Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью Данилова ТРК «Киев», секретарь Совета национальной безопасности и обороны обратился к украинцам с призывом набраться терпения насчет контрнаступления Вооруженных сил Украины.

По словам Алексея Данилова, сроки контрнаступления ВСУ определяют сами военные во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины, но никак не «диванные» эксперты.

В своем заявлении Данилов отметил:

«Давайте мы будем спокойно относиться ко всем этим вещам, когда именно контрнаступление будет происходить. Украинские защитники хорошо знают свое дело. Они точно знают, когда и что им нужно начинать. Но самое главное, как быстро и с минимальными потерями осуществить нужное дело для Украины – очистить нашу землю от захватчиков».

Данилов о «диванных» экспертах и освобожденных территориях

В это же время Алексей Данилов подчеркнул, что так называемые «диванные» эксперты не имеют никакой информации относительно реальной ситуации.

Также стоит отметить, что Алексей Данилов напомнил, что уже освобождены от захватчиков территории в Черниговской, Сумкой и Киевской областях. Он добавил, что «необходимо набраться терпения и увидеть все это своими собственными глазами».

Примечательно, что таким заявлениям Алексея Данилова предшествовали выводы специалистов американского Института исследования войны (ISW), которые сообщили, что силы ВСУ, по всей вероятности, готовятся начать, а может и уже начали контрнаступление на территории Херсонщины.