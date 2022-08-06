Как передает «НБН» со ссылкой на «24 канал», об этом заявила глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«У нас идет подготовка к контрнаступлению. Наши военнослужащие в очередной раз просят оказать помощь в проведении эвакуации гражданского населения», — пояснила высокопоставленная чиновница.

В то же время Ирина Верещук добавила, что каждый день власти констатируют факт выезда 1000 – 1200 человек с этих территорий, а это говорит о том, что люди принимают во внимание призывы власти.

«Люди по-прежнему едут, и они едут все больше. Я хочу выразить благодарность всем семьям, которые не боятся сесть в транспортные средства волонтеров, пользуются эвакуационными поездами и автобусами, всем, что только можно, чтобы выехать из оккупации и адаптироваться», — сказала министр.

Не так давно военный эксперт Олег Жданов утверждал, что украинской армии, скорее всего, придется подождать с проведением контрнаступления из-за недостаточных поставок странами Запада необходимого вооружения.

Также известно о стягивании российскими войсками всех своих резервов на юг нашей страны, из-за чего МВД не исключает вероятности штурма.