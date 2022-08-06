Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение «Останній блокпост» в Телеграм, российский пленный пожаловался на масштабную нехватку продуктов питания, вещей, а также отмечает, что личный состав российской армии весьма деморализован.

Так, на обнародованных кадрах российский оккупант заявляет:

«Личный состав деморализован, так как военные ожидают замены, но ее нет. У нас очень слабо работает обеспечение. У нас не хватает продуктов питания. Обеспечение вещами тоже практически стоит на месте».

На что рассчитывал Путин перед вторжением в Украину

Касательно того, на что рассчитывал Владимир Путин, начиная полномасштабное вторжение на территорию Украины, российский военнопленный отметил:

«Президент РФ Владимир Путин, когда начал войну в Украине, вероятно, думал не так. Он полагал, наверное, что все гладко и быстро пройдет. Однако все это затянулось так, что уже никаких ресурсов не хватает, нет уже терпения, не говоря о нервах».

При этом оккупант заявил, что ему весьма жаль, что на войне в Украине гибнут мирные люди. Помимо прочего, он обратился к россиянам, призвав их остановить никому ненужную войну в Украине и вывести российские войска в места постоянной дислокации на территории РФ.