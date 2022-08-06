Как информирует «НБН», об этом говорится в материале The Times.

Так, издание со ссылкой на информацию, полученную у разведки Украины, сообщает, что на протяжении последних недель Российская Федерация перебросила из Крыма и Донбасса в южные регионы нашей страны большое количество военных – девять российских подразделений, численность которых достигает от 500 до 800 человек.

В настоящее время, по всей вероятности, как отмечает газета, могут находиться около десяти тысяч российских военных. Целью захватчиков является окружение Николаева.

Согласно данным средств массовой информации, такими своими действиями Кремль намерен предоставить ответ на продвижение ВСУ на юге Украины, так как украинские военные только на протяжении последнего месяца отодвинули линию фронта от Николаева приблизительно на два километра.

Также, если Россия пойдет в наступление на Николаев, то это может помочь российским военным продвинуться к Одессе. Помимо прочего, это сделает невозможным обстрелы мостов у Херсона из систем HIMARS.