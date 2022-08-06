Как информирует «НБН», со ссылкой на «Европейскую правду», в обзоре о войне на территории Украины за шестое августа говорится, что протяженность основного фронта будет достигать трехсот пятидесяти километров на юге Украины.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Войска государства-оккупанта практически точно накапливаются в южной части Украинского государства. Возможно, они там ожидают, что ВСУ пойдут в контрнаступление. Весьма длинные конвои российских военных грузовых транспортных средств, а также артиллерии, танков и прочего перемещаются с Востока Украины на юго-запад страны».

Также есть сообщения и относительно того, что захватчики перебрасывают свои силы из оккупированных Мелитополя, Бердянска, Мариуполя, а также материковой части Российской Федерации через Крымский мост на территорию АРК.

Британская разведка отметила:

«В Крым переместили боевую тактическую группировку численностью от 800 до 1000 человек. По всей видимости, их задействуют для усиления российской группировки в Херсонской области. Второго августа в Крым была переброшена новая БТГ. Их также перебрасывают с восточной группировки. С большой долей вероятности они будут отправлены на территорию Херсонской области».

Таким образом, в разведке Великобритании сделали следующий вывод:

«Война Российской Федерации против Украинского государства уже совсем скоро войдет в новую фазу. Наиболее интенсивные боевые действия сместятся на фронт, протяженность которого достигает трехсот пятидесяти километров, начиная от Запорожья и до Херсона».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Алексей Данилов сделал заявление относительно контрнаступления Вооруженных сил Украины с целью деоккупации временно захваченных российскими войсками территорий.