Как передает «НБН», об этом дипломат написал на своей странице в микроблоге Twitter.

В частности, дипломат отметил, что государство – агрессор, которое захватило атомную электростанцию, стянуло на ЗАЭС оружие, а затем обстреляло стратегический объект «серьезно и безответственно нарушило все правила ядерной безопасности».

Кроме того, Боррель потребовал от российской стороны предоставить возможность доступа к ЗАЭС экспертам Международного агентства по атомной энергии.

«Евросоюз осуждает милитаристскую деятельность РФ на Запорожской АЭС. Такие действия безответственно и серьезно нарушают нормы ядерной безопасности. Кроме того, Россия в очередной раз доказала свое нежелание соблюдать международные нормы. МАГАТЭ нужно предоставить доступ», — рассказал Боррель,

Следует напомнить, что вчера, 5 августа, российские захватчики пошли на беспрецедентный шаг, так как два раза обстреляли Запорожскую АЭС. В результате этого сотрудники станции зафиксировали три попадания на площадку объекта, что привело к риску утечки водорода, возникновения пожара и распространения вредоносных веществ. Со своей стороны украинские сотрудники прикладывают все усилия для недопуска катастрофы.

А уже сегодня появились слухи о возможном минировании станции, так как на Запорожскую АЭС россияне доставили неизвестный груз.

Ранее мы уже писали о том, что на Запорожской АЭС из-за преступных действий России может произойти ядерная катастрофа.