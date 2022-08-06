Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление городского совета Мариуполя, захватчики в помещении филармонии начали собирать тюремные клетки для предстоящего «суда» над украинскими защитниками Мариуполя.

В обнародованном сообщении говорится:

«В настоящее время на сцене в камерной филармонии Мариуполя оккупационные силы России занимаются возведением тюремных клеток из арматуры диаметром в двадцать миллиметров. Захватчики намерены уже в сентябре устроить показательный «суд» над защитниками Украинского государства».

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко обратился с просьбой к мировому сообществу, Красному Кресту, а также ООН вмешаться в ситуацию и не допустить нарушения правил обращения с военнопленными.

Дословно из заявления Бойченко:

«Нам все необходимо сделать для того, чтобы наши защитники вернулись на территорию свободного Украинского государства живыми, а также не допустить в Мариуполе того, что произошло в Еленовке».

Ранее в Сети появилась информация относительно трагедии, которая произошла в колонии на территории временно оккупированной Еленовки, где погибли десятки защитников Украины. Сделанные спутниками снимки показали, что взрыв в здании, где находились украинские военнопленные, произошел изнутри.