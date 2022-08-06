Как информирует «НБН», некоторые подробности о такой спецоперации рассказал в интервью «Главкому» руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Так, согласно его словам, в настоящее время была потрачена только одна тысяча американских долларов в качестве вознаграждения за предоставленную гражданами информацию о тех, кто сотрудничает с оккупантами и «сливает» им данные о передвижении техники ВСУ, а также корректирует их огонь.

Насколько известно, ранее Николаевская власть заявляла, что будет осуществлять выплаты за данные о корректировщиках в сумме ста американских долларов.

Но, согласно словам Виталия Кима, большая часть людей отказываются от таких денег. Уже известно, что граждане задержали четырех человек. В настоящее время их причастность к преступлениям проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Дословно из заявления Виталия Кима:

«Большая часть людей просто отказываются от вознаграждений. Они говорят, что лучше эти деньги направьте на ВСУ. А есть такие, которые еще и доплатить сверху хотят, если мы примем этого диверсанта».

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что в Николаеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы.