Как сообщает «НБН», об этом в эфире телемарафона заявил представитель Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Он пояснил, что серьезных изменений в ситуации не наблюдается, но в то же время есть информация, что члены подразделения белорусской армии продолжают находиться на направлении границы с Киевской областью. Демченко утверждает, что со стороны защитников территориальной целостности Украины прикладываются все усилия для укрепления данного направления. В частности, создаются инженерно – фортификационные сооружения как непосредственно по линии госграницы, так и в приграничных районах.

Андрей Демченко отметил, что любая попытка оккупантов вторгнуться будет встречена достойным отпором Вооруженных сил нашей страны.

Тем временем, Ровенская область и Волынь, которые граничат с Беларусью, также готовятся к вероятному вторжению: там уже готов план мер по эвакуации населения. По данным Генштаба ВСУ, белорусы активизировали охрану границы с Украиной в двух областях.