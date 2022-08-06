Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Общественного» в Телеграм.

В настоящее время нет никакой другой информации о ситуации в городе. Но точно известно, что перед тем, как прогремели взрывы, в Николаеве, а также области, была объявлена воздушная тревога.

Но уже по состоянию на 16 часов и 51 минуту Виталий Ким в Телеграм сообщил об отмене воздушной тревоги в Николаеве.

Как известно, войска-государства-оккупанта зачастую наносят ракетные и артиллерийские удары по мирным городам Украинского государства. Более того, захватчики обстреливают гражданскую инфраструктуру. В результате оккупанты просто уничтожают дома, где живут гражданские, и, к сожалению, нередки случаи гибели простых украинцев.