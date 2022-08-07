Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение главы Херсонской областной государственной администрации Ярослава Янушевича в Телеграм, на территории Херсонской области оккупационные силы открывают все больше учреждений, где всем, кто желает, будут выдавать по десять тысяч рублей.

Дословно из сообщения Янушевича:

«Захватчики из Российской Федерации намерены «купить» голоса местного населения Херсонской области перед проведением фейкового референдума. На территории области открывается все больше определенных учреждений, где всем, кто желает, будут выдавать десять тысяч российских рублей. Помимо того, оккупационные силы в настоящее время занимаются поиском помещения, где можно будет провести псевдореферендум. Также они уже формируют своих представителей прессы для распространения пропаганды».

Как известно, захватчики, пришедшие на нашу землю из Российской Федерации, намерены уже одиннадцатого сентября провести так называемый «референдум» относительно аннексии Донбасса. Кроме того, это же они намерены сделать в Запорожской и Херсонской областях.