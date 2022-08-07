Как информирует «НБН», об этом свидетельствует информация, обнародованная в отчете американского Института изучения войны.

Согласно оценкам, которые сделали эксперты, все, что смогли сделать захватчики, это оккупировать окрестности поселка Пески. На это указывают геолокационные кадры боевиков самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики».

В отчете ISW говорится:

«Войска Российской Федерации, по всей видимости, держат под своим контролем только юго-восточные окраины поселка Пески».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупанты безуспешно пытались взять штурмом Верхнекаменское.