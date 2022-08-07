Как информирует «НБН» со ссылкой на УНИАН, такую информацию озвучил представитель пресс-службы главного управления разведки Андрей Юсов.

Согласно его словам, в настоящее время организации международного значения, в том числе МАГАТЭ, не имеют никакого контроля над АЭС в Запорожье.

Дословно из заявления Юсова:

«Также уже обнародованы международные расследования. В них четко видно, как оккупанты завозят оружие, военную технику, а также взрывчатку на территорию энергоблоков ЗАЭС в городе Энергодар. Естественно, это является ядерным шантажом и опасностью».

При этом в разведке Украины добавили, что российские войска могли бы подтвердить свою непричастность к ядерному шантажу и артиллерийских обстрелах ЗАЭС, передав контроль над ней МАГАТЭ и международной комиссии.

Информагентство процитировало Юсова следующим образом:

«МАГАТЭ не контролирует, ООН тоже. Все иные структуры не контролируют ситуацию на Запорожской АЭС».

Согласно его словам, все мировое сообщество должно бить тревогу, чтобы было остановлено вероятное повторение разных сценариев. Одним из таких является повторение «ядерной Еленовки».

Ранее в Евросоюзе потребовали от России допустить экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.