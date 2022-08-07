Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление Енина в эфире телемарафона от седьмого августа, только в одну область Украинского государства с начала широкомасштабного наступления войск РФ не прилетала ракета врага.

Дословно из заявления Евгения Енина:

«Если говорить о тех регионах, которые больше терпят урон от снарядов России, то это Донецкая и Луганская области, куда прилетало 3 и 4 тысячи раз соответственно. В Николаевской области было зафиксировано более семь сотен прилетов. По состоянию на сегодняшний день единственной областью, куда не прилетала вражеская ракета за время войны в Украине – это Черновицкая область, и слава Богу, что там тихо».

На протяжении вчерашних суток, шестого августа, как добавил Енин, войска Российской Федерации осуществили сорок шесть обстрелов. В результате погибли шестнадцать человек, а десятки были ранены.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью и под утро Россия нанесла ракетные удары по городу.