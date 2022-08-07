Как информирует «НБН», о ракетном ударе по Харькову сообщил в Телеграм городской голова Игорь Терехов.

Так, Игорь Терехов сообщил, что в Харькове раздалась серия взрывов. Согласно предварительной информации, под обстрел город попал около 04 часов и 40 минут. В частности, пострадали Немышлянский и Новобаварский районы.

Вся информация о разрушениях, а также пострадавших сейчас уточняется.

Ранее перед этим, в 00:59 Игорь Терехов также сообщал о взрывах в городе. Согласно озвученной Тереховым информации, под обстрел попал Слободской район города. Туда же незамедлительно прибыли спасатели.

Напомним, ранее вчера в дневное время поступила информация о взрывах в Николаеве во время воздушной тревоги. Кроме того, глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что в области начали задерживать людей, которые работают корректировщиками огня оккупантов.