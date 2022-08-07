Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Гайдая в Телеграм, в настоящее время вражеские силы сосредоточили новые усилия на Востоке Украины. Захватчики пошли штурмом на Верхнекаменское.

Дословно из обнародованного главой Луганской ОВА сообщения:

«Невзирая на переброску определенного количества российских военных и техники врага в южные области, главные усилия россияне продолжают сосредотачивать на Донбассе. Вражеские силы три раза организовывали штурмовые действия. В каждом из них оккупант атаковал одновременно несколько сторон. В том числе, велись наступательные действия рядом с Верхнекаменским. Однако из-за сопротивления украинских защитников враг был вынужден отступить».

Помимо того, Сергей Гайдай рассказал, как россияне двенадцать раз применяли ствольную артиллерию. Четыре раза оккупант наносил удары из РСЗО. Аналогичное количество раз были привлечены к обстрелам минометчики. Оккупанты нанесли два ракетных удара.