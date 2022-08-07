Как информирует «НБН» со ссылкой на видеообращение Зеленского в Телеграм, гарант Конституции заявил:

«На протяжении этой недели украинские защитники, а также разведчики Украины смогли достичь весомых результатов в плане ликвидации логистики армии РФ, а также баз оккупантов в тылу. Буквально каждый удар, который приходится на склад с боеприпасами захватчиков, по их пунктам командования, скоплениям живой силы российских войск и техники спасает жизни гражданского населения и наших военнослужащих».

Кроме того, президент Украины высказал благодарность партнерам, а также всем тем, кто предоставляет Вооруженным силам нашей страны необходимое вооружение. В том числе, на текущей неделе был уже согласован очередной пакет поддержки от Вашингтона. В него включены боеприпасы для ракетных систем HIMARS, которые очень точно используются нашими защитниками с пользой для общей стратегии обороны Украины.

Согласно словам Верховного главнокомандующего, сейчас делается все для того, чтобы получить еще более современное оружие.