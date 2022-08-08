Как информирует «НБН», в своей колонке на «Обозреватель» Александр Литвин также пишет о том, что регион уже в скором времени освободят, сломав хребет путинским войскам. Согласно опубликованному материалу, этот процесс остановить невозможно.

Автор материала отмечает, что деоккупация региона становится с каждым днем все ближе и, более того, этот процесс уже был запущен. Сейчас Вооруженные силы Украины ликвидировали десятки военных объектов на временно захваченной россиянами территории. Наши защитники продолжают уничтожать склады РФ.

Дословно из сообщения, обнародованного в материале издания:

«Если произойдет так, что захватчики не успеют бежать из региона до того времени, пока полностью не будут обрезаны их пути отступления, их будут уничтожать, избивать на каждом углу. По всей видимости, российские власти уже сделали свой выбор, и вражеские войска из территории Луганской и Донецкой областей перебрасывают на херсонское направление. Шансы остаться в живых есть только у определенных оккупантов, которые примут решение бежать».

Кроме того в статье Александра Литвина говорится что, по всей видимости, именно в Херсонской области и наступит окончательный конец войне Владимира Путина. Освобождение Херсонской области уничтожит огромное количество кафиров. После этого ресурсов на новые военные действия у Москвы просто не останется.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ нанесли очередной точный удар по Антоновскому мосту, в результате чего там начала гореть ремонтная техника оккупантов.