В своем Telegram-канале первый зампредседателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал о последствиях атаки украинских военных на Антоновский мост, информирует «НБН».

Чиновник сообщил, что наши бойцы сегодня ночью отработали ключевые точки логистических маршрутов путинских войск в регионе, конечно, ударив по Антоновскому мосту. Это привело захватчиков в бешенство, поскольку конструкция после обстрела получила серьезные повреждения.

По словам Соболевского, «освободители» оцепили мост с двух сторон, запретили местным жителям к нему близко подходить, кроме того, ведут себя при общении с людьми неадекватно.

Представитель Херсонского облсовета рекомендует местным жителям держаться подальше от этого района и соблюдать осторожность, чтобы не пострадать от неуравновешенных оккупантов.

Напомним, что военный эксперт Александр Коваленко заявил, что правый берег Херсонской области станет для россиян вторым островом Змеиный. Он объяснил, почему пребывание личного состава и техники в этом регионе закончится для оккупантов плачевно.