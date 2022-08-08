Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное на сайте Службы безопасности Украины, спецслужба смогла предотвратить целую серию заказных убийств на территории Украины. Мишенями киллеров должны были стать представители высшего военно-политического руководства, а также общественные деятели нашей страны.

Во время операции, которая складывалась с многих этапов, была обезврежена диверсионно-разведывательная группа ГРУ России. Участники этого бандитского формирования занимались подготовкой к физической ликвидации Буданова, а также Резникова. Кроме того, они должны были убить одного из известных активистов Украины.

В сообщении СБУ отмечается:

«За убийство каждого из них «кураторы» из России обещали им вознаграждение, размер которого колеблется от ста до ста пятидесяти тысяч долларов США».

В свою очередь источник РБК-Украина сообщил, что одной из потенциальных целей киллеров был также и советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал осуществить массовую чистку в рядах СБУ.