Как информирует «НБН», об этом сообщил целый ряд украинских СМИ со ссылкой на сообщения (видео) пользователей в социальных сетях.

В одном из таких сообщений, которое опубликовал очевидец, говорится:

«Украинские защитники в очередной раз попали по Антоновскому мосту. На месте инцидента начался пожар. В настоящее время все детали разрушений выясняются».

Стоит отметить, что пока что не было официального подтверждения новых ударов по Антоновскому мосту.

Некоторые СМИ в Телеграм сообщили, что в момент удара на мосту находилась техника для его ремонта, что стало необходимостью после предыдущих попаданий по объекту. В результате эта самая техника якобы загорелась. Отмечается, что в очередной раз это стало возможным благодаря успешной работе предоставленных американской стороной ракетных систем HIMARS.

Ранее заявление о состоянии Антоновского моста озвучили в Херсонской областной военной администрации.