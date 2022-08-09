В своем Telegram-канале начальник военной администрации заявил, что наступление российских оккупационных сил на Кривой Рог станет для них «кровавой авантюрой», информирует «НБН».

Вилкул объяснил, что попытка захвата Кривого Рога дастся россиянам с трудом, поскольку город стал крепостью, благодаря тысячи километрам окопов, сотням опорных пунктов, противотанковым рвам, укрепленным районам и блиндажам.

Чиновник отметил, что на этом направлении есть хорошо укомплектованные и вооруженные части ВСУ, кроме того боевой дух защитников очень высокий.

Ранее экс-советник руководителя Министерства внутренних дел Виктор Андрусив сообщил, что страна-агрессор намеревается расширить фронт. По его словам, путинские войска готовятся атаковать еще два города, в частности хотят захватить Кривой Рог.